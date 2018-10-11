Причиной аварии носителя "Союза" могли стать проблемы с креплением

Эксперты ракетно-космической промышленности размышляют, что могло повредить центральный блок корабля. По одной из версий, неполадки произошли при отделении ступеней.

Один из блоков из-за неправильного положения креплений мог задеть конструкцию ракеты-носителя "Союз МС-10". Предположительно, по этой причине у второй ступени возникли серьезные проблемы с ориентацией. В результате, аварийные механизмы отключили двигатели, отделили пассажирскую капсулу от остальных отсеков и выпустили тормозной парашют.

Источник заявил журналистам "Интерфакса", что перед стартом специалисты проверили все наземные системы. Накануне запуска оборудование было в полном порядке.

Напомним, 11 октября корабль "Союз МС-10" с российским и американским космонавтами на боту должен был состыковаться с МКС. Однако из-за аварии экипажу пришлось экстренно приземлиться в Казахстане при сильных перегрузках.