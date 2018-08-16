У ракеты "Союз МС-10" с двумя космонавтами произошла авария носителя

Вскоре после взлета она вынужденно пошла на аварийную посадку. Так сообщили сотрудники "Роскосмоса" в ходе прямой трансляции запуска.

11 октября россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг должны были отправиться к МКС на космическом корабле "Союз МС-10" в рамках миссии 57/58. Ракета с двумя космонавтами взлетела с площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур. Однако спустя несколько минут произошла авария носителя, которая сделала невозможным полет на орбиту.

Сотрудники Роскосмоса и NASA из-за происшествия не пострадали. Однако во время приземления они испытывали сильные перегрузки в 6g. Поврежденный корабль "Союз" приземлился на территории Казахстана. К экипажу на помощь отправилась группа спасателей.