Сближение Луны и Юпитера смогут наблюдать жители Москвы 21 мая

Жители Москвы 21 мая смогут наблюдать в небе такое природное явление, как сближение Луны и Юпитера. Об этом информирует новостное агентство «Москва», ссылаясь на данные предоставленные Московским планетарием.

21 мая, начиная с полуночи и вплоть до наступления рассвета, жители Москвы могут пронаблюдать на небосводе, как сближается Луна с Юпитером. Естественный спутник Земли приблизится к самой крупной планете Солнечной системы после полнолуния. Данное явление можно будет обозревать над южным горизонтом.

Специалисты объяснили, что обычно сближение заключается в том, что один из небесных объектов проходит вблизи другого объекта небесной сферы.

До наступления полнолуния в период 17-19 мая Луна будет находиться в созвездиях Скорпиона и Девы. Там она пройдет вблизи звезд Антареса и Спики. После этого наступит фаза так называемого полнолуния, и небесный объект сблизится с Юпитером, что смогут наблюдать жители Москвы.