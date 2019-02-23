Астрономы NASA сократили вчетверо количество потенциально обитаемых планет

Согласно новому исследованию, наличие жидкой воды на планете ещё не показатель наличия жизни.

Обитаемой зоной вокруг других звёзд принято считать область, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода, но в новом исследовании говорится, что для поддержания сложной жизни требуется больше, чем просто наличие воды. Отталкиваясь от этого, команда астрономов сделала подсчёты, сократив количество потенциально обитаемых планет с 40 миллиардов до примерно 10. Такое огромное количество планет было собрано в течение десяти лет при помощи космической обсерватории Кеплер.

В новом исследовании астрономы стали уделять больше внимания химическому составу поверхности планет, что действительно является очень большим шагом. Например, чрезмерное количество окиси и двуокиси углерода смертельно для жизни в том виде, в котором её обычно представляют.

Эдвард Швитерман из Института астробиологии NASA в Калифорнии и несколько его коллег пересмотрели определение обитаемой зоны, чтобы учесть уровни содержания окиси углерода и углекислого газа. В результате они говорят, что пригодная зона для развития сложной жизни должна быть значительно меньше - примерно на три четверти ранее предполагаемых масштабов. «Наши результаты имеют ряд важных последствий для поиска признаков жизни на экзопланетах и сложной жизни за пределами нашей солнечной системы», - говорят Швитерман и соавторы. Угарный газ также угрожает сложной жизни.

Швитерман и соавторы рассчитывают, что планеты, вращающиеся вокруг холодных звёзд, вероятно, будут иметь более высокие уровни окиси углерода, потому что фотохимические условия куда более способствуют его производству. Это накладывает ещё одно ограничение на потенциально обитаемые зоны.

Однако, несмотря на звучащий не слишком радужно прогноз, исследование в действительности имеет очень положительное влияние на астрономию, так как учёные получили возможности значительно сузить поиски и сделать их более точными.