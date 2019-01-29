«Год за 11 часов»: Астрономы обнаружили новую интересную планету

Спутником была обнаружена экзопланета с невероятно быстрой скоростью вращения вокруг звезды.

Группа астрономов под руководительством Дейва Лэтем, Сэмюэля Куинна и Дженнифер Уинтерс из исследовательской группы миссии TESS сообщает, что на расстоянии всего лишь в 50 световых годах от нас их спутник обнаружил экзопланету категории «горячая Земля» с скалистой поверхностью, совершающую полный оборот вокруг своей карликовой звезды всего за одиннадцать часов.

Превышая радиус Земли всего на треть, что является достаточным для образования атмосферы критерием, данная планета находится очень близко к своей звезде, о чём говорит сверхбыстрый период вращения планеты вокруг неё - всего около семи звездных радиусов. Предварительные оценки говорят о температуре поверхности в 800 кельвинов (примерно 527 градусов по Цельсию), что вообще-то высоковато для поддержания атмосферы. Но исследователи утверждают, что она у планеты есть.

Учёные, однако, отмечают, что если бы формирование планеты произошло на столь же близком расстоянии от звезды, что и сейчас, то её атмосфера, была бы разрушена в юные годы звезды, когда та была гораздо ярче и обладала более интенсивной хромосферной активностью. Это говорит о том, что сначала планета находилась заметно дальше от своей звезды, что делает её транзитной, то бишь меняющей свою орбиту. Как бы то ни было, атмосфера у планеты определённо есть и учёные могут её описать под любым углом ввиду близости планеты к нам. Дальнейшее использование транзитных спектров, как ожидается, принесут результат, который прольёт свет как на прошлое, так и на будушее планеты.

Основной задачей запущенного в апреле 2018 года спутника для наблюдений за транзитными экзопланетами (TESS) является обнаружение транзитных планет, которые в диаметре будут меньше Нептуна и вращаются вокруг звезд, достаточно ярких для спектроскопических исследований их масс и атмосфер. До TESS было найдено примерно 385 экзопланет с массами, меньшими, чем у Нептуна, а их период обращения вокруг звёзд составлял от менее чем полдня до двух земных лет.