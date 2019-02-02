Падение метеорита удалось снять жителям Венесуэлы

Граждане продолжают делиться снимками и роликами в социальных сетях. Свидетели падения метеорита рассказывают о своих впечатлениях.

Известно, что официальной информации относительно того, что увидели в небе жители Венесуэлы, пока не поступало, однако, судя по информации, которую они сообщают, многие черты явления очень схожи с падением метеорита. По словам очевидцев, они наблюдали в ночном небе яркий объект.

Один из свидетелей рассказал, что, когда неизвестный объект упал на Землю, он стал причиной возгорания травы. Более того, ему удалось заснять огонь на видео. На кадрах очевидцев, которым удалось заснять небесное тело, когда оно еще было в воздухе, видно, насколько стремительно он разрезает небесное полотно.

A esta hora, 7:35 PM sábado 09/02/2019, acaba de verse en los cielos de Valencia caer un meteorito, cayó cerca del cc el arboral, justo frente a la urb quintas de flor amarillo Valencia @KelvinCastilloP @Heberlizeth @carlaangola @RSTIsabelica @trafficVALENCIA pic.twitter.com/W4a1P6XFPn — Karol Salas (@KarolSalas81) February 9, 2019

Граждане штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса рассказали, что неопознанный объект очень напоминал шар с «хвостом». Инцидент произошел минувшей ночью с 9 на 10 февраля.

Напомним, ранее стало известно о падении метеорита над Кубой. Известно, что небесно тело взорвалось в воздухе после входа в атмосферу. Однако его осколки обрушились на территорию Кубы. Граждане находили множество обломков и выкладывали фотографии и видео в интернет.