Столовую соль вокруг массивной звезды обнаружили астрономы

Температура вокруг инкрустированного солью диска звезды колеблется от -175 до +3700 градусов по Цельсию.

Новые наблюдения позволили обнаружить обычную столовую соль в совершенном необычном месте, а именно на расстоянии 1500 световых лет от Земли в диске, окружающем массивную молодую звезду. Команда астрономов и химиков обнаружила химические отпечатки хлорида натрия (NaCl) и других подобных солёных соединений, выделяющихся из пыльного диска, окружающего источник I Ориона, массивную молодую звезду в пылевое облако позади туманности Ориона. Хотя соли были обнаружены в атмосферах старых умирающих звезд, впервые они были замечены вокруг молодых звёзд, находящихся в звёздных скоплениях.

Обнаружение этого инкрустированного солью диска может помочь астрономам изучить химию звездообразования, а также выявить другие подобные протозвёзды, спрятанные в плотных коконах пыли и газа. Примечательно также то, что обнаружение такой звезды состоялось благодаря удивительным скачкам температуры её солевого диска. По словам астрономов, в разных участках температура диска колеблется от -175 до +3700 градусов по Цельсию. «Удивительно, что мы видим эти молекулы вообще», - сказал Адам Гинзбург, научный сотрудник Национальной радиоастрономической обсерватории в Сокорро и ведущий автор исследования. «Окружающая среда вокруг этой звезды очень необычная».

Обнаружение солей вокруг молодой звезды также представляет интерес для астрономов и астрохимиков, поскольку некоторые составляющие атомы солей представляют собой металлы - натрий и калий. Это говорит о том, что в этой среде могут присутствовать другие металлсодержащие молекулы. «Наш следующий шаг в этом исследовании - поиск солей и металлических молекул в других регионах. Это поможет нам понять, являются ли эти химические отпечатки пальцев мощным инструментом для изучения широкого спектра протопланетных дисков или это обнаружение является уникальным для этого источника », - сказал Гинзбург, добавляя, что открытие даст возможность в скором будущем обнаруживать и планеты с солевыми дисками. Согласно гипотезе, если поблизости удастся обнаружить такую солевую планету, то к ней можно будет послать зонд для добычи.