«Кривая галактика»: Астрономы определили весьма странную форму Млечного пути

Учёные полагают, что человечеству ещё много предстоит узнать о родной галактике.

В прошлом году стало известно, что наша вдвое галактика больше, чем ранее считалось. А выяснилось, что её форма далеко не такая правильная, как многие считают. Вместо общепринятой формы спирального диска, заполненного газом и звёздами, Млечный путь оказался очень сильно искирвлённым по краям. Исследование было проведено совместными усилиями китайских и австралийских астрономов. «Мы обычно представляем себе спиральные галактики, как нечто совершенно плоское, вроде Андромеды, которую можно запросто наблюдать с помощью телескоп», - говорит соавтор статьи и астроном из Университета Маккуори в Сиднее Ричард де Гриджс, описывая исследование в статье.

Астрономами была впервые создана так называемая первая точная трёхмерная карта Млечного пути, получившаяся благодаря данных о цефеидах, недавно обнаруженном новом виде звёзд. Главная особенность этих звёзд, которые в двадцать тысяч раз по размерам и в сто тысяч раз по весу превышают наше Солнце, заключается в излучении пульсирующего света. С удивительно точной периодичностью, по которой был составлен график, эти звёзды становятся то ярче, то тусклее. Наблюдение изменения яркости 1339 цефеид позволило астрономам применять цефеиды как своего рода космический критерий, который помог определить местоположение звёзд – это и помогло в точном определении общей формы галактики.

Причиной деформации, согласно выводу астрономов, являются так называемые «крутящие моменты», что возникают во время вращения огромных размеров внутреннего диска Млечного пути. Этот диск - спиральная галактика с перемычками, содержащая приблизительно сто миллиардов звёзд.