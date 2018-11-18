Российская фигуристка повредила ногу перед выступлением

Алина Загитова, которая является российской фигуристкой, повредила ногу в финале Гран-при Ванкувере. Данная травма оказалась не столь серьезной и девушка вскоре сможет прийти в форму. О таком происшествии рассказал Александр Коган, которй является генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России.

Тэд Бартон, который является исполнительным директором Федерации фигурного катания Канады, рассказал, что Загитова споткнулась перед своим выступлением с произвольной программой об кабель телевизора, что понесло за собой повреждение ноги. Тренеры даже имели в планах снять спортсменку, но так как травма оказалась незначительной, девушка все же выступила.

Итоги небольшой произвольной программы подведены, а Загитова расположилась на втором месте в финале Гран-при. Первую строку заняла фигуристка из Японии Рика Кихара, а третье место заслужила Елизавета Туктамышева из России.

Ранее стало известно, что Алена Косторная, которая является фигуристкой из России, завоевала победу в финале Гран –при среди юниоров. Данное мероприятие проходило в канадском Ванкувере.