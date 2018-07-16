Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Сегодня, 10:03 \\ Спорт

Лука Модрич официально признан лучшим игроком мира 2018 года. Хорват является победителем Лиги чемпионов будучи в составе «Реала» и вице-чемпионом мира в составе родной сборной Хорватии.

Модрич занял первое место в ходе голосования спортивных журналистов от еженедельного журнала France Football. Церемония проходила в Париже.

 

Также следует отметить конкурентов победителя: Криштиану Роналду- участник «Ювентуса» занял почетное второе место; и последний, но не по значению стал Антуан Гризманн - игрок «Атлетико» занял третье место. Также источники отмечают, что неоднократные победители награды «Золотой мяч»: Роналду и Месси не явились на церемонию.

Футболист в ряде интервью выразил большую благодарность близким ему людям и признался, что данная награда является для него привилегией и исполнением детской мечты.

Следует отметить, что данное награждение можно ознаменовать как «конец старой эпохи» в лице таких звезд как Роналду и Месси, которые в течении одиннадцати лет делили данный трофей между собой.

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