Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Лука Модрич официально признан лучшим игроком мира 2018 года. Хорват является победителем Лиги чемпионов будучи в составе «Реала» и вице-чемпионом мира в составе родной сборной Хорватии.

Модрич занял первое место в ходе голосования спортивных журналистов от еженедельного журнала France Football. Церемония проходила в Париже.

Также следует отметить конкурентов победителя: Криштиану Роналду- участник «Ювентуса» занял почетное второе место; и последний, но не по значению стал Антуан Гризманн - игрок «Атлетико» занял третье место. Также источники отмечают, что неоднократные победители награды «Золотой мяч»: Роналду и Месси не явились на церемонию.

Футболист в ряде интервью выразил большую благодарность близким ему людям и признался, что данная награда является для него привилегией и исполнением детской мечты.

Следует отметить, что данное награждение можно ознаменовать как «конец старой эпохи» в лице таких звезд как Роналду и Месси, которые в течении одиннадцати лет делили данный трофей между собой.