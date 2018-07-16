«Куньлунь» посетил могилы погибших хоккеистов перед матчем с«Локомотивом»

Как стало известно, команда «Куньлунь» посетила в Ярославле могилы погибших хоккеистов из «Локомотива». Данную информацию сообщает пресс-служба китайской команды.

К тому же можно увидеть фото на странице «Куньлунь Ред Стар» в «Твиттере». В скором времени между двумя командами должен пройти матч.

Стоит отметить, что закрыто дело о крушении самолета с ярославскими хоккеистами. Самолет Як-42 разбился 7 сентября 2011 года под Ярославлем в аэропорту "Туношна". Из 45 находившихся на борту человек выжил только бортмеханик Александр Сизов. Бывший замгендиректора был осужден на пять лет колонии-поселения за нарушение правил безопасности. По версии следствия, он допустил к полету неподготовленный экипаж. Но обвинения предъявлены так и не были, родственники погибших согласились с принятым решением СКР.

Также необходимо сказать о том, что ярославцы опубликовали личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды. Кроме того, жители региона публикуют первые фотографии и стихи. Могилы игроков ярославского «Локомотива» были разграблены. Отмечается, что неизвестные вырвали посаженные на могилах спортсменов цветы, похитили вещи, оставленные болельщиками, родственниками и друзьями погибших хоккеистов.