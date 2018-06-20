В МОК будет создан комитет по правам человека в контексте Олимпийских игр

Как стало известно журналистам, в МОК произойдут изменения. В частности, в данной организации будет создан комитет по правам человека. Эта информация была сообщена президентом Международного олимпийского комитета.

Главой нового ведомства станет принц Зейд Раад аль-Хуйсен. Есть сведения, что до этого он занимал пост верховного комиссара ООН. Работа комитета будет сосредоточена на сферах, подвластных МОК. Решение создания данного комитета было принято, чтобы ликвидировать проблемы в отношении прав человека только в контексте международных соревнований.

Также стоит отметить тот факт, что МОК решил не исключать бокс из Олимпийских игр. Примечательно, что ранее исполком организации заявил о планах заморозить проведение боксёрского турнира в Токио. Это связано с расследованием в отношении Международной федерации бокса, которое было активизировано на основе доклада с многочисленными недочетами.

МОК отложил вопрос сохранения тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр 2024 года в связи с участившимися случаями допинг-проб спортсменов на прошлых Олимпиадах. На данный момент организация продолжает мониторить ситуацию, ждет результатов всех проверок.