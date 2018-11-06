Один в Монако, второй в СИЗО: Аршавин назвал самых сильных по потенциалу футболистов российской сборной

Андрей Аршавин провел «Урок футбола» в одной из школ Петербурга. Футболист высказался на тему современной сборной России и назвал игроков, которые сравнимы с его потенциалом, который у него был 10 лет назад.

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин считается одним из самых лучших футболистов России. Общаясь с журналистами, он высказался на тему натурализации и отметил, что против данного явления. По словам Аршавина, он не видит смысла, когда за сборную России играют бразильцы.

Аршавин назвал самых сильных по потенциалу футболистов российской сборной. По словам футболиста, сравниться с его потенциалом, который был 10 лет назад, могут лишь два игрока. Самым сильным Аршавин назвал Головина. А вторым он указал футболиста, который сидит в СИЗО. По всей видимости, Аршавин говорил о Кокорине или о Мамаеве.

Сейчас Александр Головин играет за «Монако». Полузащитник успешно строит спортивную карьеру во французском ФК. По мнению пользователей, Аршавин указал на «промахи» российского футбола. Ведь два лучших игрока сейчас заняты не игрой за Россию. «Один в Монако, второй в СИЗО», - пишут пользователи, критикуя российскую сборную за «потерю» футболистов.