Московский «Спартак» выходит на рынок мобильных операторов

Руководство клуба планирует запустить собственного оператора «Спартак Мобайл».

Столичная футбольная команда «Спартак», при содействии компании «Вымпелком», готовится выпустить на рынок связи собственную мобильную сеть «Спартак Мобайл». С 1 декабря начнется тестовая проверка нового оператора, в ходе которой работники клуба будут пользоваться его услугами несколько месяцев. Данную информацию рассказали представители «Вымпелкома».

Продажа сим-карт «Спартак Мобайл» будет осуществляться в интернете, либо в официальных фан-шопах команды. Оформлены стартовые пакеты будут в красно-белой цветовой схеме, что соответствует цветам «Спартака». Полноценную работу нового оператора планируют начать в весенний период следующего года. На данный момент любой желающий может посетить официальный сайт «Спартак Мобайл», на котором есть возможность ознакомиться с тарифами. Известно, что в продаже будут пакеты с безлимитными звонками на мобильные сети «Билайн».