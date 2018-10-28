Евгения Медведева ответила, почему больше не ведёт аккаунт в Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как хейтеры вынудили её покинуть социальные сети.

Евгения Медведева подчеркнула, что именно ненависть россиян, которых она даже не знает, подтолкнула её к тому, чтобы отказаться от социальных сетей. Теперь официальный аккаунт спортсменки в Instagram ведут её агенты. Сама девушка давно устала читать критику и беспричинную ненависть людей в комментариях. Кроме того, она отметила, что не понимает, как можно заниматься таким, будучи взрослым человеком, имеющим семью, детей и работу.

На этапе Гран-при во Франции Медведева не смогла пройти в финал, заняв четвёртое место из-за нескольких ошибок во время проката произвольной программы. Фигуристка призналась, что не ожидала, что после выступления получит столько негатива в свой адрес. Однако она считает, что ей необходимо привыкнуть к этому и не обращать внимания. Что касается нынешнего тренера девушки, Брайана Орсера, то он хоть и разочарован результатами выступления, но никогда не потеряет веру в Медведеву.

Финал Гран-при пройдёт 6-9 декабря в Ванкувере, Канада. Со стороны России выступят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.