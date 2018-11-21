Главный тренер сборной Ирландии по футболу подал в отставку

Мартин О'Нил покинул пост главного тренера сборной Ирландии по собственному желанию.

Вместе с ним заявления об отставке подали его помощники Рой Кин, Симус Макдона и Стив Гаппи. Сообщение об этом было опубликовано сегодня, 21 ноября, на официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии. Как сказано в документе, рабочий контракт был расторгнут по обоюдному желанию сторон.

Скорее всего, причиной отставки стало неудачное выступление национальной ирландской сборной в Лиге наций. Тогда подопечные О`Нила смогли набрать только два очка и разделили последнее место в группе с Данией и Уэльсом, вылетев в дивизион С. Имя нового наставника ирландцев футбольная ассоциация объявит позже.

Напомним, что Мартин О’Нил возглавлял ирландскую сборную с 2013 года. Под его руководством команда сыграла 55 матчей и смогла отобраться на Евро-2016 во Франции, однако на Чемпионат мира 2018 не попала. По состоянию на 25 октября 2018 года сборная Ирландии занимает 33-е место в рейтинге ФИФА.