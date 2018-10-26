НХЛ назвала звезд нового игрового дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена звезд очередного игрового дня. Ими стали Патрик Лайне, Мэттью Ткачук и Кэлвин Питерсен. Российский хоккеист Александр Овечкин в этот список фаворитов не попал.

Патрик Лайне - форвард клуба «Виннипег Джетс», был признан главной звездой игрового дня. В матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс финский хоккеист оформил хет-трик. Игра закончилась со счетом 6:3.

Форвард команды «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук стал вторым. Во время встречи с «Вегас Голден Найтс» он забросил две шайбы в ворота противника и отдал две результативные передачи. В итоге счет встречи 7:2.

Третьей звездой признан вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Кэлвин Питерсен. Он защитил ворота своей команды от 29 шайб в матче против «Сент-Луис Блюз». Встреча окончилась со счетом 2:0.

Напомним, что не попавший в рейтинг форвард команды «Вашингтон» Александр Овечкин сделал дубль, и был назван звездой матча с «Монреалем» (5:4 ОТ).

Национальная хоккейная лига (НХЛ) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады, учреждена в 1917 году.