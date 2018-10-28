Брайан Орсер рассказал о работе с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер, у которого российская фигуристка Евгения Медведева тренируется уже 5 месяцев, прокомментировали их совместную работу.

Он уверен, что со временем Евгения станет суперзвездой одиночного фигурного катания, однако для этого необходимо терпение, так как желаемый результат приходит только через определенное время. Самым оптимальным сроком Трейсер назвал полтора года.

В октябре Медведева заняла третье место на канадском этапе Гран-при «Скейт Канада» (англ. Skate Canada). В короткой программе она оказалась на седьмом месте, что стало худшим результатом в ее карьере. Однако она обошла конкуренток в произвольной программе, что позволило ей взойти на пьедестал в качестве призера. По словам тренера Медведевой, спортсменка очень сильно расстроилась, для нее это стало настоящей неудачей. Такое катание совершенно нетипично для двухкратной чемпионки мира. Однако они не стали зацикливаться на этом, просто вернулись к тренировкам и продолжили работать по плану.

Напомним, что поговорить с российскими журналистами о Евгении Орсер смог в Москве, куда привез на очередной этап Гран-при своего ученика Юдзуру Ханю, который смог победить, несмотря на травму. В женском одиночном катании выиграла россиянка Алина Загитова, подопечная Этери Тутберидзе, у которой раньше тренировалась Медведева.

Евгения Медведева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призер Командного кубка мира, двукратная чемпионка России. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России.

После Олимпийских игр в Пхенчхане, где она уступила Алине Загитовой и стала второй, Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где теперь она тренеруется под руководством Брайана Орсера. Поступок спортсменки вызвал неоднозначную реакцию в российском обществе. Многие посчитали, что Медведева «предала Родину».