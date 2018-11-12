Черчесов нашел замену Акинфееву

Ворота сборной России в товарищеском матче с командой Германии будет защищать голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв. Об этом сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

На предстоящем матче будет работать швейцарская бригада судей во главе с Сандро Шерером. Ассистентами главного арбитра будут Беким Зогай и Жан-Ив Вихт. Резервным рефери станет Ален Бьери.

Матч между национальными сборными Германии и России состоится завтра, 15 ноября, в Лейпциге (Германия). Встреча начнется в 22:45 мск. Через пять дней, 20 ноября, сборная России встретится с командой Швеции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Из интервью Станислава Черчесова также стало известно, что из-за травм, которые получили спортсмены, состав сборной будет не таким, как на чемпионате мира. В команду вызвали новых игроков, и для них это неплохой шанс проявить себя.

Однако не все получившие вызов футболисты смогли явиться в Новогорск, где сейчас проходят сборы команды. Например, игрок ЦСКА Альзат Ахметов пропустит матчи сборной РФ против Германии и Швеции из-за травмы плеча. А защитник «Краснодара» Сергей Петров пропустит эти две игры из-за травмы мышц. Он был вызван на место получившего травму Марио Фернандеса.

Также главный тренер сказал, что встреча с немцами является имиджевой, так как для соборной важно играть с сильным противником. «Всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою силу – за результаты в таких матчах нас критиковали до ЧМ, но это оправдало себя. Матч со Швецией – игра за очки, за выход, как я называю, в другую лигу» – добавил Черчесов.

Андрей Лунёв - российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и сборной России. Первый раз попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций 2017, но на турнир не поехал из-за травмы, полученной в матче против «Краснодара». В итоге дебют Лунёва за сборную состоялся 10 октября 2017 в товарищеском матче со сборной Ирана (1:1). После того, как Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, с 1 октября 2018 года тренер Станислав Черчесов объявил Лунёва основным вратарём команды. По состоянию на сентябрь 2018 года Лунёв провел за сборную пять матчей, имеет девять пропущенных голов, ноль «сухих» матчей, две победы, две ничьи и одно поражение.