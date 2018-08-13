Тогда пускай совсем без одежды: возник скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ

Как отметила старший тренер команды, за месяц до отъезда гимнасты остались без соревновательной экипировки.

В силу вступило постановление Правительства РФ о приоритете в сфере государственных закупок товаров оплаты э российского производства. Министерство спорта трактовало это прямо и всем федерациям по видам спорта дало понять, что отныне одежду нужно заказывать только российскую. Если спортсмену хотя бы чуть-чуть непривычно и неудобно в костюме, то результат может быть не таким удивительным, на который можно изначально рассчитывать. Также стоит отметить, что судьи оценивают внешний вид и стиль гимнаста. Руководство федерации спортивной гимнастики нашло возможность оплатить нужную экипировку.

Игроки сборной Франции по футболу озвучат злодеев в новом мультфильме по «Человека-паука». Нападающий «синих» озвучить одного из врагов главного героя Зелёного Гоблина. Отмечается, что это мультфильм должен появиться в кинотеатрах в следующем месяце.