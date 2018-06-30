Ильзат Ахметов пропустит сборы национальной команды из-за травмы

В пресс-службе сборной России сообщили, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов не примет участие в матчах против Швеции и Германии из-за травмы.



Накануне 21-летний игрок досрочно покинул поле во время матча 14 тура чемпионата России с «Зенитом». После неудачного приземления на газон в процессе борьбы с нападающим питерского клуба Себастьяном Дриусси Ахметова унесли на носилках. Игра закончилась со счетом 2:0. Как позже сообщил главный тренер команды Виктор Гончаренко, у спортсмена вылетело плечо.

Сегодня в Новогорске начались ноябрьские сборы национальной команды России. Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Германии в товарищеском матче, который состоится 15 ноября в 22:45 (мск), а 20 ноября наша сборная сыграет заключительный матч Лиги наций против Швеции.

Для Ильзата Ахметова это был первый вызов на сборы национальной команды.

Ранее из состава сборной из-за травм временно выбыли Марио Фернандес, Александр Головин и Денис Черышев. Под вопросом остается участие в матчах Артема Дзюбы.