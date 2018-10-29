Гонщик F-1 вынужден поработать из-за драки с соперником

Голландец Ферстаппен приговорен к двум дням исправительных работ за потасовку после бразильского этапа.

Гран-при Формулы-1 в бразильском Сан-Паулу закончилось инцидентом между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком из «Форс Индии» Эстебаном Оконом. Во время финального круга голландец лидировал, а Эстебан был круговым. Между гонщиками произошел контакт, который помешал Ферстаппену выиграть гонку. После заезда, Макс подошел к французу и начал толкаться. Дело было передано в дисциплинарный комитет Международной федерации автомобильного спорта.

Комиссия FIA приняла решение приговорить голландского спортсмена к двум дням исправительных работ на благо организации. На исполнение приговора Ферстаппену выделено полгода. Он обязан отработать свой приговор только на мероприятиях, проводимых FIA. Так же пилота обязали принести извинения Окону. Перед последним этапом Формулы-1 в ОАЭ, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занимает пятую строчку в общем зачете.