Добром за возможноть следовать мечте: Петра Квитова пожертвовала 13 тысяч долларов клинике

Чешская спортсменка Петра Квитова сделала пожертвование в размере 13 тысяч долларов клинике, в которой ей оперировали руку после нападения. Именно в таком размере теннисистка получила награждение от организаторов «Кубка Федерации» за приверженность турниру.

Она отмечает, что ей очень приятно дважды получить эту награду, поскольку победитель выбирается голосованием болельщиков. Петра Квитова стала лидером по количеству титулов в 2018 году, она смогла завоевать самое большое количество трофеев. На данный момент в ее активе пять титулов, в том числе и трофей с турнира, который проходил в Санкт-Петербурге. На втором месте находится Элина Свитолина с четырьмя трофеями.

По подведенным итогам, была выявлена лучшая теннисистка октября. В результате голосования ею стала жительница Украины Элина Свитолина, которая опередила опередила белорусскую, датскую и американскую теннисисток. В прошедшем месяце девушке удалось выиграть Итоговый турнир WTA в Сингапуре. А также завершить год, находясь на четвертой строчке рейтинга.

Также отмечается, что чешские теннисистки значительно увеличили свои шансы в финале Кубка Федерации против США, сегодня продолжится финал. Ранее сообщалось, что Катерина Синякова принесла команде второе очко.