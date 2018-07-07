Ледовое побоище: молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии

Молодежная сборная России по хоккею отомстила канадцам за поражение в первом матче Суперсерии-2018. Тот матч россияне проиграли со счетом 2:1. Вчера подопечные Валерия Брагина выиграли со счетом 3:1 и сравняли счет в суперсерии. Теперь он стал 1:1.

Ход событий матча очень напоминал развитие событий в предыдущей встрече. На шестой минуте Тай Смит забил первую шайбу в ворота россиян и открыл счет. Ответную шайбу канадцем оформил 18-летний нападающий Булат Шафигуллин. Счет сравнялся – 1:1.

Во втором периоде команды не забили ни одной шайбы.

В третьем периоде Степан Старков забил в ворота противника вторую шайбу. Счет стал 2:1. Решающую победную шайбу в ворота канадцев отправил левый нападающий Иван Муранов за минуту до окончания матча. Игра завершилась со 3:1 в пользу российской молодежной сборной. После этой победы россияне отправятся в канадскую провинцию Онтарио, где их ждет два матча со сборной местной Хоккейной лиги (OHL). Первый матч состоится 9 ноября в 3 часа ночи по Москве.

Молодёжная сборная России по хоккею с шайбой — команда, представляющая Россию на международных молодёжных турнирах. Капитан команды – Павел Шэн. Молодежная сборная является четырехкратным чемпионом мира по хоккею, девятикратным серебряным и восьмикратным бронзовым призером чемпионата мира. Самую крупную победу «молодежка» одержала над сборной Японии в 1992 году: встреча закончилась со счетом 16:0. Самое разгромное поражение российская команда потерпела от Канады в 1992 году, тогда россияне проиграли со счетом 9:1.