Аршавин мечтает вернуться в «Зенит» в новом статусе

Вчера стало известно, что Андрей Аршавин решил завершить карьеру в казахстанском клубе «Кайрат». Прощальный матч российский форвард сыграет 11 ноября.



В интервью экс-футболисту, а ныне спортивному комментатору Евгению Савину в программе «Красава» на канале в YouTube Аршавин рассказал, что теперь он намерен вернуться в «Зенит». Однако, никаких конкретных предпосылок к тому, чтобы он вернулся в родной клуб пока нет, но такую возможность исключать нельзя.

Если это произойдет, футболист планирует попасть не в состав футбольной команды, а занять место Алексея Борисовича Миллера - председателя правления ПАО «Газпром», который выступает генеральным спонсором петербургского клуба. По словам Аршавина, на новой должности он сможет «поменьше работать и побольше зарабатывать».

Андрей Аршавин — российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.

В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА. Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах. C 5 декабря 2009 входит в «Клуб 100 российских бомбардиров».

За «Зенит» Аршавин выступал с 2000 до 2008 и с 2012 по 2015 год. Он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также поднимал над головой Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2009 до 2011 года играл за английский клуб «Арсенал».

За «Кайрат» Аршавин отыграл три сезона. Он провел более 100 матчей за эту команду, в которых забил 30 голов и 37 раз ассистировал партнерам. В составе «Кайрата» Аршавин дважды стал серебряным призером Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок этой страны.