Черчесов прокомментировал ситуацию со «Спартаком»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вел переговоров с представителями «Спартака». Так наставник национальной команды прокомментировал слухи о его возможной работе в московском клубе.



Болельщики сборной России и «красно-белых» обеспокоились после того, как известный комментатор Нобель Арустамян в социальной сети сообщил, что в контракте главного тренера сборной России с Российским футбольным союзом есть пункт о возможном совмещении с клубной работой. Слух о возможной тренерской работе Черчесова в «Спартаке» поддержали некоторые СМИ.

Публикация приобрела особый смысл после отставки Массимо Кереры с поста главного тренера «Спартака». В клубе отметили, что в прошлом сезоне команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо. Вакантную должность займет наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов. О его назначении будет объявлено 12 ноября. П

о данным издания «Известия», Станислав Черчесов не намерен переходить на клубную работу как минимум до окончания Евро-2020. «Спартак» — российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. Капитан команды – Георгий Джикия.