Полузащитник "Манчестер Сити" около месяца не будет участвовать в матчах из-за травмы

Сегодня, 18:00 \\ Спорт

Кевин Де Брейне, который является полузащитником команды «Манчестер Сити», начнет пропускать тренировки и матчи из-за травмы колена. Его отсутствие будет длиться около месяца. Данную информацию предоставил The Telegraph.

 Мужчина заработал свою травму во время игры в 1/8 финала кубка английской лиги в сражении с командой «Фулхэма». Матч закончился со счетом 2:0. Игрок Бельгии уходил с поля хромая.

В результате стало известно, что матчи с «Манчестер Юнайтед», «Шахтером», «Вест Хэмом» и еще некоторые, молодой человек вынужден будет пропустить.

В августе Де Брейне получил травму колена, после которой понадобилось время для новых успехов в матчах.

Ранее стало известно, что главный тренер команды «Енисей» из Красноярска может покинуть свой пост в самое ближайшее время. Дмитрий Аленичев сообщил, что руководство подготовило контракт о расторжении с ним.

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Автор - Дарья Андросова
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