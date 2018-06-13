ФИФА планирует расширить чемпионат мира в Катаре

Президент международной футбольной федерации Джанни Инфантино проговорился, что добавление участников мирового первенства может случиться уже в 2022 году.

Функционеры ФИФА серьезно задумываются о проведении чемпионата мира новой формации в 2022 году в Катаре. Об этом сообщил глава организации во время своего доклада на собрании Азиатской конфедерации футбола.

«Мы давно приняли решение, что на финальном этапе мирового футбольного первенства будет участвовать не 32, а 48 национальных сборных. На данный момент точно известно, что мундиаль 2026 пройдет именно в таком формате. Однако мы с коллегами работаем над тем, чтобы ускорить процесс перехода на новую структуру. К дискуссиям по этому поводу подключены представители страны-организатора турнира 2022 года. Если удастся достигнуть консенсуса, то катарский чемпионат мира станет первым в истории мундиалем с 48 участниками», - рассказал Джанни Инфантино.

Мировое первенство по футболу в 2022 году пройдет впервые в истории не летом, а осенью и зимой. Это связано с высокой температурой воздуха в регионе. Начнется турнир 21 ноября, а финальная игра состоится 18 декабря. Для соревнований в семи городах Катара возводятся новые арены.