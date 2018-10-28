Туктамышева устроила «горячее» выступление в Канаде

Российская фигуристка откатала произвольную программу в нижнем белье.

В канадской провинции Квебек завершился второй этап Гран-при по фигурному катанию. Победительницей турнира стала россиянка Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством тренера Алексея Мишина. Показательное выступление спортсменки надолго запомнится мужской аудитории. Лиза выступала под композицию «Toxic» американской звезды Бритни Спирс в костюме стюардессы. В середине программы, фигуристка устроила настоящий стриптиз и закончила выступление в нижнем белье, повторив сюжет клипа.

Skate Canada был вторым этапом Гран-при 2018, который состоит из 6 этапов и финала. Открылся турнир в США, где у девушек победила японка Сатоко Мияхара, а россиянка Софья Самодурова заняла бронзовое место. В Канаде, кроме чемпионки Туктамышевой, серебро получила представительница страны восходящего солнца Мако Ямасита, а 3-е место досталось Евгении Медведевой. Следующий этап Гран-при пройдет в столице Финляндии в начале ноября.