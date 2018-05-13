Нападающий "Спартака" Зе Луиш рассказал о своих трудностях в России

Зе Луиш, который является нападающим в команде «Спартака» из Москвы, сообщил об адаптации и некоторых сложностях в другой стране.

Луиш рассказал, что самой сложной ситуацией после того, как был подписан контракт с русской командой, стало изучение нового языка, климат и культура других людей.также вызвало удивление большое количество пробок во всех городах, где успел побывать футболист. Спустя небольшой период времени мужчина даже хотел бросить карьеру и уехать домой, но позже принял решение все же остаться и пытаться адаптироваться с климатом и остальными проблемами. Также нападающий уверен, что такая ситуация помогла стать тверже в психологическом плане.

В словах Луиша заметны сильные эмоции. В первые месяцы практически каждый день мужчина плакал и задавал себе главный вопрос: что я здесь делаю? Спустя год он уже не плачет и не испытывает чувство паники. При знании русского языка Луиш чувствует себя очень комфортно.

Известный нападающий Зе Луиш подписал контракт с командой «Спартак» в 2015 году. За время работы в другой стране он уже стал обладателем Суперкубка России и чемпионом среди красно-белых.

Ранее стало известно, что 70-летний специалист из Швеции подписал контракт с футбольной Федерацией на Филиппинах на шесть месяцев.