Артемий Панарин стал звездой дня в игровом дне в НХЛ

Сегодня, 12:06 \\ Спорт

Артемий Панарин, который является форвардом «Коламбуса», признан третьей по счету звездой в игровом дне в НХЛ. Игрок решил оформить ассистентский хетт-трик в игре с «Сент-Луисом». Игра закончилась со счетом 7:4.

 На втором месте расположился Джейсон Дикинсон, являющийся форвардом «Далласа». Он сделал дубль и отдал результативную передачу в матче с «Анахаймом». Игра завершилась с победой «Коламбуса» со счетом 5:2.

Самым главным игроком стал Ярослав Галак, который является голкипером команды «Бостона». Молодой человек не дал забросить шайбу ни один раз команде «Филадельфия». Встреча закончилась со счетом 3:0. Вратарь из команды победителей Словацкий смог отразить 26 бросков. Ранее стало известно, что Владимир Тарасенко, который является нападающим из команды «Сент-Луиса», сообщил об отношениях игроков и главного тренера Майк Йео.

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Автор - Дарья Андросова
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