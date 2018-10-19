Артемий Панарин стал звездой дня в игровом дне в НХЛ

Артемий Панарин, который является форвардом «Коламбуса», признан третьей по счету звездой в игровом дне в НХЛ. Игрок решил оформить ассистентский хетт-трик в игре с «Сент-Луисом». Игра закончилась со счетом 7:4.

На втором месте расположился Джейсон Дикинсон, являющийся форвардом «Далласа». Он сделал дубль и отдал результативную передачу в матче с «Анахаймом». Игра завершилась с победой «Коламбуса» со счетом 5:2.

Самым главным игроком стал Ярослав Галак, который является голкипером команды «Бостона». Молодой человек не дал забросить шайбу ни один раз команде «Филадельфия». Встреча закончилась со счетом 3:0. Вратарь из команды победителей Словацкий смог отразить 26 бросков. Ранее стало известно, что Владимир Тарасенко, который является нападающим из команды «Сент-Луиса», сообщил об отношениях игроков и главного тренера Майк Йео.