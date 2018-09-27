Россия догоняет Францию в рейтинге УЕФА

Сегодня, 09:47 \\ Спорт

Прошедший еврокубковый тур принес России дополнительные баллы в рейтинге УЕФА, что позволило оторваться от Португалии.

Вчерашними матчами групповой стадии Лиги Европы завершилась очередная еврокубковая неделя. Следовательно, рейтинг европейских футбольных федераций снова обновился. Благодаря победе санкт-петербургского «Зенита» над командой «Бордо» из Франции, российский футбол набрал необходимые баллы для отрыва от ближайших преследователей – португальцев.

В этом туре российские клубы принесли в актив своей ассоциации только победу питерской команды и ничью столичного «Спартака» с шотландским «Рейнджерсом». Остальные три представителя в еврокубках, «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, свои поединки проиграли. В свежем рейтинге УЕФА Россия располагается на 6 месте с 47,549 баллами. У французских соседей сверху 52,665. Федерация футбола Португалии идет на 7 месте с активом 42,032 балла.

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Автор - Антон Словацкий
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