Президент тульского "Арсенала" дал комментарий об отставке тренера "Спартак"

Сегодня, 16:39 \\ Спорт

Гурам Аджоев, который является президентом тульского «Арсенала», дал свой комментарий по поводу информации об отставке тренера команды «Спартак» Массимо Карреру. Тренер планирует подписать договор с наставником Олегом Кононовым.

 Руководитель сообщил, что на сегодняшний день тренер подготавливает «Арсенал» к игре с командой «Оренбурга» на 12-ом туре Российской премьер-лиги.

Аджоев рассказал, что не знает об уходе Кононова. На сегодняшний день Олег Георгиевич подготавливает «Арсенал» к новой игре.

«Арсенал» и «Оренбург» смогут сразиться друг с другом 27 октября в 16:30.

Ранее Юрий Семин, который является тренером футбольного клуба «Локомотив», дал свой комментарий по поводу эпизода с полузащитником Мануэлем Фернандеш.

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Автор - Дарья Андросова
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