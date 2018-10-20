Президент тульского "Арсенала" дал комментарий об отставке тренера "Спартак"

Гурам Аджоев, который является президентом тульского «Арсенала», дал свой комментарий по поводу информации об отставке тренера команды «Спартак» Массимо Карреру. Тренер планирует подписать договор с наставником Олегом Кононовым.

Руководитель сообщил, что на сегодняшний день тренер подготавливает «Арсенал» к игре с командой «Оренбурга» на 12-ом туре Российской премьер-лиги.

Аджоев рассказал, что не знает об уходе Кононова. На сегодняшний день Олег Георгиевич подготавливает «Арсенал» к новой игре.

«Арсенал» и «Оренбург» смогут сразиться друг с другом 27 октября в 16:30.

Ранее Юрий Семин, который является тренером футбольного клуба «Локомотив», дал свой комментарий по поводу эпизода с полузащитником Мануэлем Фернандеш.