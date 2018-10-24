Кадыров предлагает устроить бой Тухугова и Лобова на базе "Ахмата"

Глава Чечни готов предоставить спортсменам альтернативную площадку, если руководство UFC отменит схватку 27 октября в Канаде. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Рамзан Кадыров вместе с Зубайрой Тухуговым записал для соцсети видеоролик, в котором поделился впечатлениями от интервью Артема Лобова. Боец заявил, что готов променять UFC на любой другой крупный турнир по смешанным единоборствам. Чеченский политик вдохновился "дерзкими заявлениями" и предложил свои услуги по организации боя.

Он пообещал, что устроит поединок с Зубайрой Тухуговым на высочайшем уровне. Артему Лобову достаточно назвать понравившуюся лигу. Рамзан Кадыров гарантирует спортсмену высокий гонорар. Как вариант, он предлагает провести соревнования на базе спортивного клуба "Ахмат" в Грозном. Зубайра Тухугов присоединился к обращению и выразил надежду, что ему удастся померяться навыками с Артемом Лобовым. Если не в Канаде, то в Чечне.



