Кадыров предлагает устроить бой Тухугова и Лобова на базе "Ахмата"
Глава Чечни готов предоставить спортсменам альтернативную площадку, если руководство UFC отменит схватку 27 октября в Канаде. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
Рамзан Кадыров вместе с Зубайрой Тухуговым записал для соцсети видеоролик, в котором поделился впечатлениями от интервью Артема Лобова. Боец заявил, что готов променять UFC на любой другой крупный турнир по смешанным единоборствам. Чеченский политик вдохновился "дерзкими заявлениями" и предложил свои услуги по организации боя.
Он пообещал, что устроит поединок с Зубайрой Тухуговым на высочайшем уровне. Артему Лобову достаточно назвать понравившуюся лигу. Рамзан Кадыров гарантирует спортсмену высокий гонорар. Как вариант, он предлагает провести соревнования на базе спортивного клуба "Ахмат" в Грозном. Зубайра Тухугов присоединился к обращению и выразил надежду, что ему удастся померяться навыками с Артемом Лобовым. Если не в Канаде, то в Чечне.
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Мы приветствуем дерзкие заявления... Это нам по духу и по нраву. Если получится так (на все воля ВСЕВЫШНЕГО), что будет принято отрицательное решение и поединок Зубайры Тухугова @zubairatukhugov и Артёма Лобова @rushammer станет невозможен в рамках UFC @ufc - добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств. Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артёму... Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» @akhmat_mma в Грозном, если, конечно, со стороны Артёма это был действительно мужской вызов, а не «пшик» на публику, как это стало модно в наше время... АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХ1У АКБАР!!!