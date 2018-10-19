Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» заняла лидирующую позицию в Национальной хоккейной лиги

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заняла лидирующую позицию в игре с «Колорадо Эвеланш» в матче, который проходит регулярно на чемпионате Национальной хоккейной лиги. Их матч закончился счетом 0:1, где одержала победа команда «Молний».

Никита Кучеров, который является российским нападающим, на 46-й минуте забил одну шайбу. Данный гол стал победным в этой игре.

Андрей Василевский, который является голкипером команды «Тампа», смог отразить 23 броска, а Семен Варламов показал такой же результат на воротах «Колорадо».

Звездой матча считается Никита Кучеров, на втором месте расположился Семен Варамов, а третье место занял Андрей Василевский.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» всего сыграла в восьми матчах, благодаря которым расположилась на втором месте в Восточной конференции НХЛ. Первое место заняла «Торонто Мэйпл Лифс», вырвавшись вперед и обогнав соперника на один гол.

Ранее команда «Тампа» продемонстрировала игру, которую многие наблюдали в прошлом сезоне. Никита Кучеров после трех минут игры стал ускоряться и забивать голы. По итогам, команда вырвалась со счетом 1:5.