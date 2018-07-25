Звезда ПСЖ Неймар покрыл спину тату с Человеком-Пауком и Бэтменом

26-летний бразилец добавил в свою коллекцию татуировок любимых с детства персонажей.

Чёрно-белое панно с изображением супергероев комиксов покрыло практически всю спину Неймара. Мастер татуировок Тьери Паим рассказал, что тело футболиста уже в большой мере забито рисунками. На этот раз он решил отдать дань своим детским увлечениям и попросил изобразить тату Человека-Паука и Бэтмена. До этого большую часть своей телесной поверхности он посвящал своей семье. На бицепсе левой руки красуется портрет матери Неймара, на правой – его сестра Рафаэлла. Глаза его отца следят за сыном с правого локтя, где-то поблизости расположилось изображение сына Дэви Лукки.

Не остались без внимания спортивные трофеи звезды «Пари Сен-Жермен». На его ноге осталось напоминание о выигранном в 2015 году Кубке чемпионов в составе «Барселоны». Неймар известен, как большой любитель комиксов. Недавно он выпустил свой сборник рисованных приключений, основанный на персонажах его татуировок. В этой серии комиксов, герой, похожий на молодого Неймара, спасает сестру от происков злодеев, а тату на его теле придают ему дополнительные силы.