"Шахтер" с разгромным счетом проиграл команде "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Вчера состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. В группе H с разгромным счетом «Шахтер» проиграл встречу с «Манчестер Сити».

Матч проходил в Украине на харьковском стадионе «Металлист». Не смотря на чужое поле, игроки «Манчестер Сити» начали давить с первых минут матча. Не смотря на все старания «горняков», игрок «Манчестера» Давид Сильва забил первый гол на 30-й минуте и открыл счет в матче. Через 5 минут Лапорт забил второй гол и значительно ослабил дух своего соперника. Во втором тайме матча «Шахтер» пытался оказывать ответный прессинг, однако и этого не хватило, чтобы дать своим фанатам какую-то надежду. На 70-й минуте гол оформил Бернарду Силва, вышедший на замену. Итоговый счет после финального свистка — 0:3.

После матча главный тренер «Шахтера» Фонсека признал, что «Манчестер Сити» это команда другого уровня. Футболисты «Шахтера» из последних сил боролись, чтобы сравнять счет, однако в этом противостоянии англичане были лучше.

В параллельной встрече «Лион» сыграл вничью с «Хоффенхаймом». В той игре счет на табло высветился «3-3».

В конце игрового дня обновилась таблица, в которой «Манчестер Сити» является лидером своей группы, имея в активе 6 очков. У «Лиона» - 4. Следом на ними идет «Хоффенхайм», а «Шахтер» - на последнем месте с двумя очками.