Бывшему игроку команды «Барселона» Андресу Иньесте установят статую в его родном городе Альбасете.

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании очень часто становился героем своих матчей и за это его помнят и почитают все коллеги и фанаты футбола. Его родной город о нем не забыл и решил сделать подарок — установив статую с его изображением. «Иньеста является отличным примером для многих футболистов. Он трудолюбив и смирен», - говорит глава провинции про испанского игрока.

По данным сообщается, что статую поставят уже в 2020 году. Она будет размещена в городском парке Альбасете «Абелардо Санчес».

Андрес Иньеста принял участие в 675 матчах за каталонскую команду «Барселона». За это время он смог забить 57 мячей в ворота соперников, а также отдал 140 результативных передач. В составе клуба он выиграл 32 награды. На данный момент Иньеста играет в японском футбольном клубе «Виссел Кобе».