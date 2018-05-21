Защитник "Барселоны" Клеман Лангле сказал, что команда способна забивать без Месси

Сегодня, 12:14 \\ Спорт

Защитник футбольного клуба «Барселона» кратко высказался о шансах команды в играх без нападающего Лионеля Месси.

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» провела игру против команды «Севилья». Тогда каталонцы выиграли матч со счетом 4:2, однако нападающей команды Лионель Месси получил травму руки, неудачно приземлившись на газон после столкновения с Франко Васкесом. Лео из-за травмы пропустит 3 недели, а впереди зрителей ждет «Эль классико» с командой «Реал Мадрид».

Защитник каталонцев Клеман Лангле уверил, что фанатам нечего беспокоиться из-за случившегося. «Барса» способна забивать и без Месси — это доказала команда на поле против «Севильи». Лангле перешел в «Барселону» с команды «Севильи» летом 2018 года, по этому для игрока это был важный матч.

Главный тренер команды «каталонцев» Эрнесто Вальверде сказал, что Месси будет не хватать в будущих матчах. Травма нападающего немного сбила его с толку, однако у них достаточно ресурсов для того, чтобы победить в отсутствии форварда.

Другой защитник Жерар Пике заявляет об уверенности команды и верит в победу на предстоящем матче. Месси дает футболистам определенный боевой дух, однако с ним или без него команде нужно двигаться дальше.

После победы над «Севильей» «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 18 очками. Команда-оппонент занимает 3 место, имея при себе 16 очков.

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Автор - Константин Никитин
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