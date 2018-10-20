Фигуристка Софья Самодурова заняла третье место в Гран-при

Сегодня, 09:25 \\ Спорт

Софья Самодурова, которая является российской фигуристкой, заняла третью строку в небольшой программе на первом этапе Гран-при по фигурному катанию.данное мероприятие состоялось в Америке в Эверетте.

 Жюри оценили Самодурову в 64,41 балла. Первое место заслуженно досталось представительнице Японии Сатоко Мияхара. А вот второе место тоже заняла девушка из Японии Каори Сакамото. Их результаты добились успехов, 73,86 и 71,29 баллов.

Вторая представительница России Полина Цурская не вошла в тройку финалистов, но получила восьмое место, ее результатом стало 58,42 балла.

21 октября в 23:05 можно будет наблюдать за произвольной программой девушек-одиночек.

Ранее фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые представляют команду России, выиграли в парном соревновании на первом этапе Гран-при, остоявшееся в Эверетте.

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Автор - Дарья Андросова
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