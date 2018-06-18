Команды "Оренбург" и "Енисей" закончили матч со счетом 0:0

Команда «Оренбург» провела игру с командой «Енисей», которая закончилась равным счетом. Данный матч был домашним в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» и закончилась счетом 0:0. команда «Оренбурга» уже второй мат подряд отстаивает без проигрыша, в отличии от команды соперника. «Енисей» не может забить гол в шестой по счету игре.

Ранее футбольные ассоциации Бельгии и Нидерландов приняли решение объединиться в национальных чемпионатах. На сегодняшний день обе организации ведут переговоры, но официально их объединение планируется в 2019 году.