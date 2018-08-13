Полузащитник Сеск Фабергас попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сеск Фабрегас, который является полузащитником команды «Челси», попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он отличился 100 голевыми передачами на чемпионате Англии. Гол, который является сотым Фабрегас забил 31декабря 2016 года в сражении с «Стоук Сити».

Для того, чтобы поставить данный рекорд испанскому игроку пришлось пройти через 293 игры. До этого результата был еще один игрок - Райан Гиггзу, который совершил 1-- голевых передач за 367 игр.

Сеск Фабрегас также играл и за команду «Арсенал», но по неизвестным причинам все же остался в «Челси», где и сегодня ставит новые рекорды.

Ранее стало известно, что полузащитник Сеск Фабергас раздумывает над возвращением в Испанию, кторая является родиной игрока. Контракт с «Челси» истекает уже летом, поэтому игрок планирует подписать новый с командой «Атлетико» в Испании.