Мария Привалова принесла в Сборную России бронзовую медаль

Мария Привалова, которая является российской легкоатлеткой, получила бронзовую медаль в состязаниях по тройному прыжку, который состоялся на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Девушка в возрасте 16-ти лет достигла прыжка в 13,03 метра. На первом месте с золотой медалью оказалась Александра Начева из Болгарии, показатели которой 13,86. Второе место отвоевала Мария Висенте, которая представляет Испанию, прыгнувшая на 13,67 метров.

Завершение юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе пройдет 18 октября. Насчитывается около 241 комплекта медалей и 32 вида спорта. Если смотреть общекомандный зачет, то лидерами остается команда Сборной России.

Ранее стало известно, что Сборная России принесла в копилку четыре медали за один день в юношеских Олимпийских играх, которые состоялись в Буэнос-Айресе. Одна из медалей является золотой, остальные бронзовые.