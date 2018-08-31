Усэйн Болт забил первые два гола в профессиональном футболе

Сегодня, 14:13 \\ Спорт

12 октября бывший легкоатлет очень продуктивно выступил за австралийский клуб "Сентрал Кост Меринерс". Голевые моменты пресс-служба команды опубликовала на официальной странице в Twitter.

 В профессиональном матче против "Макартур Саут Вест" Усэйн Болт вышел в стартовом составе. Хотя раньше его выпускали лишь на замены. Решение тренера полностью оправдалось. Ямаец забил первые в своей карьере два гола: на 55-й и на 68-й минутах игры. Представители клуба отметили, что дубль Усэйна Болта станет одним из самых ярких событий австралийского футбола. Матч завершился со счетом 4:0. Он определенно поможет "Сентрал Кост Меринерс" попасть в сезон.

Вместе с коллегами восьмикратный олимпийский чемпион начал тренироваться с августа. В конце месяца его впервые выпустили на поле против "Сентрал Кост Селект". Просидев большую часть времени на замене, Усэйн Болт уверенно провел в игре последние 19 минут. Спустя месяц 32-летний спортсмен достиг заметных успехов в футболе и начал подавать значительные надежды.



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Автор - Александр Лубяной
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