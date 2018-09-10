Футболисты Александр Ерохин и Андрей Лунев примут участие в матчах сборной России в Лиге наций

Александр Ерохин и Андрей Лунев, которые в настоящее время являются футболистами команды «Зенит» примут участие в предстоящих матчах сборной России в Лиге наций. Александр Ерохин в команде занимает место полузащитника, а Андрей Лунев является голкипером.

Пресс-служба «Зенита» говорит, что данные игроки «уехали в сборную России».

Матч 10 тура РПЛ с «Краснодаром», который закончился счетом 2:1 понес за собой последствия. Тренер команды сообщил о проблемах с боковой связкой у Ерохина и повреждении передней поверхности бедра у Лунева.

11 октября состоится матч сборной России с командой Швеции в городе Калининграде. А 14 октября пройдет игра с командой Турции в солнечном городе Сочи.

Ранее Юрген Клопп, который является главным тренером «Ливерпуля» сообщил, что Лига наций является самым бессмысленным турниром. Также он расстроен, что его команда отправится в расположение своих сборных на игры Лиги нации.