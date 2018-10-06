Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора во всех раундах

Сегодня утром прошёл поединок двух борцов, который был действительно долгожданным.

Так, в октадоне встретились ирландский и российский спортсмены Конор Макгрегор И Хабиб Нурмагомедов для того, чтобы выяснить, кому по праву принадлежит пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Как и ожидалось, борцы не пожали руки перед началом первого раунда.

Начиная с первого раунда, уроженец Дагестана начал доминировать над ирландцем, взяв контроль над ситуацией с самого начала боя. В итоге во всех трёх раундах Нурмагомедов одержал победу.

Не сдержавшись, россиянин покинул октагон, чтобы разделить свою радость со зрителями, однако это является нарушением правил, поэтому чемпионский пояс он в руки так и не получил - более того, вероятно, к Хабибу будут применены санкционные меры.

Только после того, как спортсмены покинули ринг, судья окончательно объявил, что пояс остаётся за россиянином. Эта победа является 27-й подряд в копилке Нурмагомедова.