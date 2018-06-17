ЦСКА на своем поле обыграл Реал-Мадрид.

2 октября 2018 года ЦСКА в Лужниках обыграл Реал-Мадрид со счетом 1:0.

Единственный гол, который оформил на себя полузащитник из Хорватии Никола Влашич, был забит уже на второй минуте. После этого матча ЦСКА лидирует в своей группе G с 4 очками, следом за ним идет Реал-Мадрид с 3 очками.

Алан Дзагоев отметил, что атмосфера во время домашнего матча понравилась не только ему, но и всей команде.

Также, Дзагоев отметил, что в Лужниках было круто, что переехали всей командой в Лужники обратно - очень хорошо. «Тут, как заявил Алан, домашняя обстановка, которой так не хватало. Да, у нас есть хорошая арена, но на 30 тысяч. Здесь всё-таки 80 тысяч, и оно чувствуется. Всех — с победой!» — сказал Дзагоев.

В следующем матче ЦСКА сыграет без своего капитана Игоря Акинфеева, т.к. в матче с Реалом он получил красную карточку на 96 минуте.

ЦСКА - четвертый российский футбольный клуб, который сумел обыграть самую титулованную футбольную команду мира в матчах Евро-лиг. До Армейцев свои победы над Реалом отмечали: Локомотив, Торпедо и Спартак (трижды).

Вообще, с советскими и российскими командами мадридский клуб играет крайне неудачно, в 13 гостевых матчах клуб из Мадрида одержал две неубедительные победы с разницей всего в один мяч.

Лига чемпионов.

Групповой этап.

Группа G. 2-й тур

ЦСКА – Реал – 1:0 (1:0) Гол: Влашич, 2 – 1:0.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Ахметов, Бийол, Дзагоев (Ефремов, 65), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

Реал (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Регилон, Варан, Начо, Каземиро (Модрич, 58), Себальос, Кроос, Асенсио, Васкес (Диас, 58), Бензема.

Предупреждения: Бийол, 66. Обляков, 90+3.

Удаление: Акинфеев, 90+5.

Судья: Хацеган (Румыния).