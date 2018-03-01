В Швеции скончался 21-летний хоккеист из-за неизвестной болезни

Точная причина смерти хоккеиста до сих пор неизвестна. Медики будут проводить дополнительные экспертизы.

СМИ сообщили о том, что в Швеции скончался защитник хоккейного клуба "Харнесанд" Йеспер Нордин в возрасте 21 года. Отмечается, что

Нордин выступал в первом дивизионе Швеции. О смерти хоккеиста сообщили на официальном сайте клуба "Харнесанд". Отмечается, что Нордин никогда не был лучшим бомбардиром, но несмотря на это, был хорошим защитником, отдающим все свои силы команде. Его коллеги отмечают, что запомнят хоккеиста как хорошего человека и всегда будут помнить его улыбку.

Примечательно, что точной причины смерти Нордина пока установить не удалось. Медики отмечают, что смерть 21-летнего защитника наступила в результате болезни, однако какой именно еще неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 39 лет из жизни ушел звезда сериала "Счастливы вместе" Александр Исаков. Его похоронят на Митинском кладбище в Москве.