В честь победы на ЧМ-2018 Мона Лиза «переоделась» в футболку сборной Франции

Главный экспонат Лувра, картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», получил новые «штрихи». «Джоконду» одели в футболку сборной Франции.

В официальном Twitter-аккаунте Музея Лувра появилось необычное поздравление, адресованное Франции. Игроки сборной страны стали чемпионами мира по футболу. Этот факт очень радует болельщиков по всему миру, ну а Лувр решил отметить победу Франции очень необычным способом.

В честь победы Мона Лиза «переоделась» в новую одежду. Героиню легендарной картины облачили в футболку сборной Франции. Полученный снимок и был опубликован в Twitter. Конечно, картину никто не перерисовывал, на снимок Моны Лизы футболку добавили через специальные программы.

Пользователи уже оценили забавное поздравление, отметив, что Моне Лизе «к лицу» футболка французской сборной. Пост с «переодетой» героиней картины да Винчи уже собрал больше 19 тысяч лайков.