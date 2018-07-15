Видео допроса Pussy Riot попало в Сеть

Полицейские допросили участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших посреди матча Франция-Хорватия на поле в полицейской форме. Кадры допроса правонарушителей опубликованы в Сети.



Ролик демонстрирует, как полицейские задают вопросы двум молодым людям парню и девушке. Сотрудники правоохранительных органов спрашивают активистов, где они вяли форму, на что участники панк-группы отвечают: «В прокате». Также полицейский объяснил нарушителям порядка, что Россия будет вынуждена заплатить штрафные санкции за их выходку. По данным активистов, Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру», целью которой был протест против незаконных арестов во время и поддержка политзаключенных. Четверо нарушителей выбежали на футбольное поле, убегая от стюардов, в связи с чем пришлось прервать игру.